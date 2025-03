Costituiti in tutta la provincia di Perugia i Comitati per il "Sì"

PERUGIA - In vista dei Referendum abrogativi 2025 su lavoro e cittadinanza, in programma l’8 e 9 giugno, la Camera del lavoro della provincia di Perugia fa sapere di avere costituito in tutto il territorio provinciale 11 Comitati referendari territoriali per il Sì. "L’intenzione – spiega il segretario generale della Camera del lavoro perugina, Simone Pampanelli (nella foto) – è quella di organizzare un comitato per ogni comune coinvolgendo le forze politiche, le associazioni e le persone partendo da territori omogenei".

I cinque Referendum 2025 chiedono: stop ai licenziamenti illegittimi; più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese; riduzione del lavoro precario; più sicurezza sul lavoro; allineare il diritto alla cittadinanza con l’Europa. "Con questi referendum – ha commentato Pampanelli – abbiamo la grande occasione di rimettere al centro le persone e la democrazia. Ciascuno di noi, con il voto, ha la possibilità di cambiare in meglio il Paese. Ogni anno muoiono mille persone sul lavoro: con il voto possiamo renderlo più sicuro".