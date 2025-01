Costano, la sagra della porchetta compie 50 anni

BASTIA UMBRA - Mezzo secolo e non sentirlo. Il gruppo giovanile di Costano, guidato dal presidente Simone Bordichini, ha aperto ufficialmente l’anno del cinquantenario della Sagra della Porchetta, e durante il pranzo del tesseramento, è stata annunciata il periodo in cui la manifestazione si svolgerà (il 22 al 31 agosto 2024). Annunciata anche la donazione, da parte del gruppo giovanile, di mille euro alla Croce Rossa di Bastia Umbra per sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza, nel rispetto della tradizione di destinare ogni anno parte dei proventi delle attività a sostegno di iniziative locali o enti benefici.

Bordichini, nel corso della cerimonia che ha visto la partecipazione del parroco di Costano, rappresentanti del Comune, delle associazioni locali e di circa 120 persone, ha sottolineato l’importanza della collaborazione comunitaria, evidenziando che il contributo di tutti è fondamentale per la realizzazione della sagra e degli altri eventi organizzati durante l’anno. Il pranzo è stato anche un momento per ricordare, con un minuto di silenzio e un applauso coloro, che non ci sono più, ma che hanno contribuito a costruire questa tradizione ultradecennale.

"Quest’anno celebriamo un traguardo importante per la nostra comunità – ha dichiarato Bordichini –. La Sagra della Porchetta è un evento che rappresenta l’identità del paese e il lavoro di intere generazioni". Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci ha lodato il gruppo giovanile per essere un esempio di ricambio generazionale, auspicando una proficua collaborazione con il Comune.