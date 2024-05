Cospaia celebra la Repubblica. Musica e teatro

SAN GIUSTINO – C’è gran fermento nel piccolo borgo di Cospaia per la messa in scena delle "Interviste impossibili" (domenica), la performance teatrale che racconterà la storia dell’antica Repubblica ed è inserita nell’evento "Perpetua et firma libertas", che da oggi a domenica vedrà in festa la piccola frazione di San Giustino. L’evento è organizzato per mantenere viva la storia di quel lembo di territorio passato alla storia per una svista tipografica che di fatto lo lasciò, per circa 400 anni, zona franca per i contrabbandieri. Il programma prenderà il via stasera alle 21, con il "Gran concerto per la pace e la libertà", a cura del Coro Piccoli Cantori del Millennio, organizzato al Museo Storico e Scientifico del Tabacco. Le giornate clou della festa saranno domani e domenica quando saranno allestiti il mercatino del contrabbando, gli stand di sigari e pipe per ricordare la coltivazione del tabacco che qui ebbe inizio.