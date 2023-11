Così "Spoleto illumina il Natale". Installazioni, concerti e luminarie

Quattro grandi installazioni luminose in 3D illumineranno Spoleto dall’8 dicembre al 14 gennaio. Si chiama "Spoleto illumina il Natale" il contenitore di eventi che animeranno la città del Festival del Due Mondi nel periodo delle feste. L’evento clou del ricco programma di concerti e spettacoli, presentato ieri mattina in Comune dal Sindaco Andrea Sisti, dall’assessore alla Cultura Danilo Chiodetti e dall’assessore al turismo Giovanni Maria Angelini Paroli, sarà proprio quello organizzato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi ovvero il concerto Gospel previsto al teatro Giancarlo Menotti il 16 dicembre. Più che sugli eventi che costeranno al comune 30mila euro, l’attenzione quest’anno si è spostata sugli addobbi cittadini, soprattutto dopo la polemica di Confcommercio che ha lamentato scarsa partecipazione da parte dell’amministrazione comunale. Ebbene, a curare gli allestimenti è stato l’ex scenografo Rai Saverio Dionizio che da un po’ si è trasferito a Spoleto ed ha messo a disposizione la sua professionalità a titolo gratuito. Parte tutto l’8 dicembre quando, in occasione dell’inaugurazione della rotatoria di piazza della vittoria, verrà "acceso" il primo grande albero in 3D proprio in prossimità di porta Leonina. La seconda istallazione luminosa, una slitta con delle renne comparirà in piazza Garibaldi, mentre in piazza della Liberta sarà "acceso" un Babbo Natale luminoso.

Un gioco di luci sempre in 3D illuminerà anche piazza del Mercato. A ciò si aggiungono oltre 150 fili di luminarie nelle principali vie dello shopping della città, l’illuminazione delle principali porte d’accesso della città e di altri importanti monumenti simbolo della "spoletinità". "Un’operazione – ha spiegato l’assessore Paroli – che richiede circa 50mila euro di cui 11mila finanziati dalla regione e 9mila dagli sponsor privati". Confcommercio quindi è rimasta fuori dall’organizzazione dell’evento, ma l’assessore si è dichiarato disponibile ad implementare il progetto coinvolgendo anche l’associazione di categoria. Per il futuro comunque il sindaco Sisti ha garantito di voler fondare un comitato per l’organizzazione degli eventi natale e Capodanno. Da menzionare nel ricco programma di eventi per il 29 dicembre una speciale visita guidata al centro di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, organizzato con la Sovraintendenza che prevede un insolito concerto di campane con un maestro campanaro.