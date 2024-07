Così la Piazza riconquista la sua Torre

TODI – Erano in centinaia a Todi per celebrare la riapertura della restaurata Torre del Palazzo dei Priori, fulcro della medievale piazza del Popolo. Prima del tradizionale taglio del nastro, la Sala del Consiglio comunale ha ospitato una affollatissima conferenza che ha visto l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri fornire in apertura alcuni dati dell’opera pubblica, il cui progetto è stato invece illustrato dal punto di vista tecnico dall’architetto Antonio Corradi. Il sindaco Antonino Ruggiano ha incentrato il suo intervento sul forte significato, anche simbolico, di un intervento di recupero e restauro che ha restituito alla comunità ambienti del XIV secolo che da oltre un secolo era non solo inutilizzato ma addirittura inaccessibile. Ha concluso l’incontro il contributo di Filippo Orsini, direttore dell’Archivio Storico comunale, che ha ricostruito la storia del Palazzo dei Priori attraverso i secoli.

A seguire il pubblico è defluito in piazza, già gremita di curiosi, per l’inaugurazione della Torre e l’avvio delle visite guidate. Una mostra storico-documentaria, allestita nella ex Sala delle Udienze, al primo piano della Torre, racconta ai visitatori le trasformazioni del Palazzo e le sue connessioni con la vicende della città. Nel prossimo futuro, però, la Torre andrà a ospitare il Museo di Arte Contemporanea della Città, progetto che figura anche nel dossier di candidatura di Todi a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

L’opera pubblica ha comportato un investimento di 970mila euro.