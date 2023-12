Così il Post riparte da Gesenu. Il rilancio del Museo della Scienza

PERUGIA - Un nuovo inizio per il Post. A vent’anni dalla sua apertura e dopo un periodo di forti difficoltà e chiusure, per il Museo della Scienza è arrivato il momento della ripartenza e del rinnovamento. Merito dell’ingresso di Gesenu come nuovo socio fondatore che ha permesso la ripresa di un fitto programma di attività e determinato un nuovo Consiglio di amministrazione, con presentazione ufficiale ieri alla Sala della Vaccara.

"Il Post si proietta nel 2024 con un percorso nuovo, fresco e con tanta storia alle spalle" hanno sottolineato gli assessori comunali Leonardo Varasano e Margherita Scoccia ed Erika Borghesi per la Provincia. A raccontare novità e progetti il presidente del Post Francesco Gatti con il consigliere delegato Luciano Piacenti, Beatrice Castellani, Giacomo Giorgi, Elisa Terrosi (membri del Cda).

"L’ingresso di Gesenu è stata un’opportunità irrinunciabile – ha sottolineato Gatti – che non modifica le finalità dello statuto consacrato alla cultura scientifica ma le arricchisce con l’attenzione all’ecologia e alla sostenibilità". Il presidente ha ricordato l’avvio delle attività natalizie per bambini e ragazzi, con i laboratori al Centro servizi Alessi, fino al 7 gennaio. In primavera il museo di piazza del Melo riaprirà le porte al pubblico con attività didattiche e laboratori per le scuole. Poi arriveranno mostre e campus estivi. Il consigliere delegato Luciano Piacenti ha sottolineato che Gesenu "contribuirà ad arricchire l’offerta formativa che il Post sta: porteremo il nostro contributo e la nostra conoscenza sui temi dell’ambiente e dell’energia"

Sofia Coletti