Così Assisi è ancora più bella ’Balconi fioriti e Infiorate’. Ecco i vincitori del concorso

Rendere più bella, suggestiva e accogliente la città. Sono gli obiettivi del concorso "Balconi fioriti e Infiorate" promosso dal Comune di Assisi per incentivare l’allestimento di fiori su terrazzi, vie, vicoli e angoli del centro storico e la realizzazione di tappeti floreali a tema religioso, in occasione della festa del Corpus Domini. Ieri, in Comune l’assegnazione dei riconoscimenti. Per la sezione "Balconi fioriti" il primo premio è andato a Rosella Guidi, il secondo a Maria Cicchi, il terzo a Francesco Mancinelli, il quarto a Renzo Rondoni e il quinto a Furio Campodifiori. Per la sezione "Infiorate" nel centro storico di Assisi, primo premio al gruppo di Francesca Natali, secondo a quello rappresentato da Maria Cicchi e terzo a quello di Sergio Simonelli; per quelle realizzate a Petrignano, primo premio al gruppo di Marcella Ballarani, secondo a quello di Arianna Antonelli, terzo a quello di Francesca Piccardi. Presenti l’assessore al centro storico Casciarri e la presidente del Consiglio comunale Rossi, che hanno consegnato i premi. L’assessore Casciarri ha ringraziato tutti i partecipanti e sottolineato come il concorso sia "una tradizione nata quasi cento anni fa, che rende più bella e viva la città, promuovendo anche l’aggregazione sociale. In vista del 2026 e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, auspichiamo un’edizione speciale su questo tema, con una partecipazione sempre maggiore". La presidente Rossi ha espresso gratitudine "per la passione e l’impegno nel rendere più accogliente la città, non solo per i turisti ma anche tutti coloro che ci vivono". All’iniziativa – organizzata dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale e rivolta a cittadini, associazioni o enti interessati – hanno aderito in 36 per quanto riguarda i balconi fioriti, mentre sono state18 le infiorate in gara (14 ad Assisi centro e 4 a Petrignano).

Maurizio Baglioni