’Cortile di Francesco’, giornata nel segno della legalità. E di Chiara

Sono i giorni del “Cortile di Francesco“, dal titolo ’Essere in regola’, l’evento a cura dei frati del Sacro Convento per promuovere la cultura della fraternità all’insegna dei confronti, degli incontri e dibattiti. La manifestazione, che si concluderà domani, si è aperta ieri (foto) nel segno dei disturbi alimentari e di come affrontarli con l’incontro ’Sani da morire’. "Dobbiamo lottare anche quando falliamo, e non avere vergogna di essere fragili". Questo l’invito della dottoressa Laura Dalla Ragione nel suo intervento davanti a oltre cento ragazzi delle scuole medie superiori di Assisi. "Siamo tutti feriti dalla vita, eppure possiamo anche guarire", ha continuato Dalla Ragione, spiegando quanto la fraternità si alimenti anche con la speranza. È stata una grande opportunità per riflettere insieme a giovani e a meno giovani sulla nostra libertà di scegliere il bene, che rende la vita interessante e bella.

"Impariamo insieme a usare le parole belle per crescere e camminare insieme", ha aggiunto Laura Bonalumi, scrittrice per ragazzi. Come ci dice Papa Francesco, infatti, la grande sfida è l’alleanza educativa tra le generazioni: solo insieme, in fraternità, abbiamo cura della Casa comune.

Fra gli appuntamenti odierni - tutti gli incontri del Cortile di Francesco sono trasmessi in streaming sul canale YouTube "Cortile di Francesco" - "A scuola di legalità", ore 10.30, Sala Cimabue, centro convegni "Colle del Paradiso", con Maria Falcone, presidente Fondazione Falcone (in collegamento); "Svelare la realtà con la luce: l’arte della fotografia", ore 12, Sala Stampa del Sacro Convento; "La via delle rinnovabili", ore 15, Sala della Pace; "Fare i conti con le regole", ore 16, Sala Stampa; "10 messaggi del Papa sulla comunicazione", ore 17, Sala Stampa; " Alle 18.45 "Chiara. Privilegium, lo specchio del Medioevo", con l’ensemble Anonima Frottolisti e la regista Susanna Nicchiarelli. Alle 21, sulla piazza inferiore di San Francesco proiezione del film "Chiara" di Susanna Nicchiarelli.