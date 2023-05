Corso universitario sul turismo È il momento del restyling Proposta didattica potenziata

Corso universitario sul turismo, è il momento del restyling. Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, ha introdotto delle importanti novità al corso di laurea Triennale in Economia e Management del Turismo (EMT), una scelta per stare al passo con i profondi cambiamenti avvenuti nel sistema turistico a seguito della crisi pandemica del 2020-21 e del processo di trasformazione digitale del comparto. Lunedì 29 maggio, alle 10, nell’Aula Magna di Palazzo Bernabei, sede del corso, si terrà la presentazione delle novità. La giornata sarà aperta dai saluti del Rettore Maurizio Oliviero, del vescovo Domenico Sorrentino, del sindaco Stefania Proietti, dell’assessore regionale Paola Agabiti, di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. Le novità di Economia e Management del Turismo saranno illustrate da Marcello Signorelli, direttore del Dipartimento di Economia, Francesco Scaglione, presidente del Corso di Laurea e Fabio Forlani, responsabile qualità del corso e le convenzioni e gli accordi di collaborazione con le imprese messe a punto per innovare la didattica e creare uno stretto collegamento fra il percorso di studi e le imprese e le istituzioni del turismo. Le novità introdotte riguardano il potenziamento della componente manageriale della proposta didattica; l’inserimento di 4 laboratori professionalizzanti (Hospitality Management, Digital Marketing, Revenue Management, Turismo Esperienziale); la riprogettazione dei curricola che assumeranno le denominazioni Hospitality Management e Turismo Esperienziale; la predisposizione di convenzioni e collaborazioni con gli attori del turismo; la valorizzazione dei tirocini formativi effettuati nelle aziende partner del comitato d’indirizzo del corso.