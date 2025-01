Corsi gratuiti. Ecco le chances

Aperte le iscrizioni anche per i percorsi formativi professionalizzanti proposti dal Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) e rivolti ai giovani dai 14 anni e fino ai 19 non compiuti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

Operatore termoidraulico, operatore elettrico, operatore grafico crossmedia, tecnico di cucina, tecnico per la programmazione e gestione impianti di produzione – indirizzo sistemi a cnc’, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore del benessere – indirizzo estetista, operatore del benessere – indirizzo acconciatore’ i profili tra i quali si può scegliere per intraprendere un percorso che dà "accesso immediato al mondo del lavoro – spiegano dal Consorzio Sul – con inserimento occupazionale che sfiora il 90 per cento in tutti e otto i percorsi".

Ci si potrà iscrivere fino a lunedì 10 febbraio attraverso il portale del Miur, selezionando il percorso professionale scelto e una delle sei agenzie formative che fanno parte del Consorzio che lo propone: Associazione Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale-Asp, Confartigianterni Formazione e Ricerca, Consorzio Futuro, Iter Impresa Sociale e Ecipa Umbria.

I corsi, interamente gratuiti e finanziati dalla Regione Umbria, sono dedicati a figure professionali altamente richieste dalle piccole e medie imprese umbre che si sviluppano con la formula di tre anni più uno: al termine del triennio si consegue la qualifica professionale per lavorare, con la possibilità opzionale di fare un quarto anno che abilita alla professione imprenditoriale e quindi dà la possibilità di aprire un’attività autonoma. Alla fine del quarto anno si ottiene il diploma professionale che può essere abbinato anche a un contratto di apprendistato di primo livello.