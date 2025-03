Corsi d’italiano per stranieri nelle scuole di Arrone e Ficulle

TERNI Corsi di italiano dedicati agli stranieri per favorirne l’integrazione e l’inserimento nel lavoro e nel contesto sociale. E’ l’obiettivo dell’iniziativa partita ad Arrone e Ficulle tramite l’accordo fra i rispettivi Comuni e l’Ipsia “Pertini” di Terni-Cpi (Centro provinciale per l’istruzione), nell’ambito del Piano di programmazione scolastica coordinato dalla Provincia, competente per le scuole superiori. I corsi stanno avendo un incoraggiante numero di adesioni e rappresentano la prima esperienza di questo genere che le scuole dedicano agli immigrati. Ad Arrone, tramite il progetto “Accordo quadro Valnerina”, sono oltre 40 gli stranieri che frequentano le lezioni tenute all’Istituto scolastico “Fanciulli”, mentre al polo scolastico di Ficulle, con il progetto triennale “Fami” (Fondo asilo integrazione, migrazione) i numeri sono in crescita progressiva con la frequenza di stranieri provenienti da tutto l’Alto Orvietano. Tutte le lezioni sono gestite da docenti forniti dall’Ipsia e i corsi permettono a cittadini non italiani d’ integrarsi.