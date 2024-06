Corsi di alta formazione. Si inizia con la Lectio “Nuova Italia“

Come ogni estate tornano alla Stranieri i corsi di alta cultura, moduli di formazione sulla storia del patrimonio di pensiero e civiltà del nostro paese, con i quali nel 1921 l’Ateneo di Palazzo Gallenga mosse i suoi primi passi accademici. La prima Lectio, prevista il 18, avrà per tema: “Pratiche culturali di “Nuova Italia“ e sarà affidata a David Bidussa; il titolo si riferisce al periodo in esame come a “Nuova Italia”, poiché il secondo dopoguerra nel paese è molte cose insieme: progetto culturale, percorso di partecipazione pubblica ed organizzazione.