Corsa dell’Anello, al via le rievocazioni dei Terzieri. Viaggio nel tempo tra arti, mestieri, mostre e incontri

Entra nel vivo a Narni la Corsa all’Anello con il suo viaggio nell’anno 1371 scandito da rievocazioni storiche e celebrazioni religiose con ampio spazio, come di consueto, anche all’arte con mostre tra storia, tradizione e linguaggi contemporanei, a conferenze e visite guidate.

Oggi prendono il via le “Giornate Medievali“: minuziose nella bellezza e nella ricerca storica, ricche di anima e cuore dei contradaioli dei Terzieri, le scene trecentesche sono tra gli appuntamenti più attesi della Festa. Oggi alle 17 (con due repliche consecutive) si inizia con la Giornata Medievale del Terziere Mezule dal titolo “D’amore e altre storie” in vicolo dei Capretti. Domani alle 18.30 a Porta della Fiera sarà la volta della Giornata Medievale del Terziere Santa Maria dal titolo “Le grida della Terra”. Infine, lunedì primo maggio alle 16 si chiude con la Giornata Medievale del Terziere Fraporta, “La disputa dello spazio”, da Via Aurelio Saffi alla Loggia degli Scolopi. L’ingresso è sempre a 3 euro, con ambientazioni e ricostruzioni dei mestieri dell’epoca che si potranno ammirare fino all’11 maggio in angoli suggestivi e caratteristici.

Quanto all’offerta artistica, sono 11 le mostre inaugurate giovedì e che andranno avanti fino all’11 maggio, alcune anche oltre. Tra queste “La poetica dell’aria” (nell’ambito del format “Tracce”, a cura di Minerva MinevArte), tra l’auditorium Bortolotti, il complesso di San Domenico e i sotterranei di palazzo dei Priori e “Daniel Spoerri e l’Età del Bronzo” con 70 capolavori di scultura della Fondazione Vittorio Caporrella tra la Rocca Albornoz e Palazzo Erolai. Al via oggi anche il calendario delle conferenze e delle visite guidate, per conoscere l’aspetto storico-culturale legato alla storia della città. Ci sono anche tre passeggiate di Trekking urbano, la prima è domani alle 15.30 da piazza XIII Giugno.

S.C.