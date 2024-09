“Corrispondenze“. Grande successo per il festival

MAGIONE - Grande successo per la tredicesima edizione del Festival delle Corrispondenze, promosso dal Comune di Magione con direzione artistica di Massimo Arcangeli, che ha animato tra conferenze, dibattiti, musica, lab per bambini e famigli, appuntamenti letterari e spettacoli teatrali, Monte del Lago, suggestivo borgo medievale, tra i più caratteristici fra quelli che si affacciano sul lago Trasimeno. Sold out per tutti gli eventi del ricco calendario, oltre 30 per un totale di 9000 presenze complessive. Tra gli ospiti (72 in tutto) di questo 2024, nomi del calibro di Massimo Cacciari, Antonio Ereditato, Alessandro Fullin, Sigfrido Ranucci, Riccardo Nencini, Roberto Battiston, Arianna Porcelli Safonov, Antonio Tedesco e a Concita De gregorio è stato assegnato il Premio speciale “Corrispondenze alla carriera“, giunto alla seconda edizione. A Simona Izzo e Ricky Tognazzi è stata invece consegnata la targa “Uniti per l’arte“.