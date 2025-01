Corrieri consegnatari e manovale di magazzino

3 corrieri consegnatari. Autista consegnatario/a per consegne di prodotti food and beverage con mezzo Daily 35 quintali. Richiesta esperienza di almeno 1 anno nell’ambito della mansione di consegnatario/a. Modalità di lavoro full time; contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; retribuzione mensile lorda 1400-1600 euro. Previsto periodo di affiancamento di almeno 2/3 settimane con altro autista. Sedi di lavoro: Lucca, Pisa, Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Viareggio e Seravezza. Per candidarsi alla posizione inviare email a: [email protected].

1 manovale di magazzino, addetto al magazzino con competenze base di meccanico. Sarà necessario gestire e sistemare il magazzino con piccole riparazioni di attrezzature e mezzi di lavoro come: motoseghe, frullini, furgoni, escavatori. Il lavoro sarà part time di 20h/settimana. Contratto a tempo determinato di 3 mesi poi da valutare, lavoro part time. Richiesta esperienza. Inviare e-mail a: [email protected].