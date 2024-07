Cordoglio a Città della Pieve per la morte di Lorenzo Berna

CITTÀ DELLA PIEVE – E’ lutto a Città della Pieve per la prematura scomparsa di Lorenzo Berna, da sempre impegnato nelle attività culturali e di promozione della cittadina. Anche l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo ieri: "È profondo il cordoglio che esprimono il sindaco e l’amministrazione comunale di Città della Pieve per la morte di Lorenzo. Consigliere comunale dal 1990 al 2019, ha sempre dimostrato una passione politica autentica nello svolgere il suo impegno istituzionale e grande amore per la Città, donandosi nell’associazionismo e nella promozione attiva del nostro territorio. Alla famiglia di Lorenzo giungano le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento". Berna aveva 55 anni, a strapparlo all’affetto dei suoi cari e alla sua amata comunità una malattia che da qualche tempo lo affliggeva. Era il punto di riferimento della destra storica pievese, e a colpire di più in queste ore sono i tantissimi messaggi anche di chi aveva idee politiche diverse dalla sua ma che ne riconosce le qualità umane e di pensiero.