Corciano Festival, taglio del nastro Il divin pittore tra arte e storia

L’omaggio al divin pittore a 500 anni dalla morte inaugura il Corciano Festival. L’edizione numero 59 ha preso il via ieri con il taglio del nastro della mostra “Il Perugino alla Sistina - Un viaggio da Roma a Corciano“: un itinerario visivo tra la chiesa di San Francesco (dominata da grandi pannelli con le immagini delle opere della Cappella Sistina, grazie alla collaborazione dei Musei Vaticani) alla chiesa Santa Maria Assunta dove è esposta la Pala dell’Assunta. "Dieci anni fa ero qui in diversa veste e ricorrevano i 500 anni della Pala. Oggi sono qui da sindaco e il Festival gira intorno al Perugino. Che sia di buon auspicio" ha detto il primo cittadino Lorenzo Pierotti nella cerimonia inaugurale. Con lui l’assessore Francesco Mangano e insieme hanno garantito sostegno. "Nel 2024, per i 60 anni, daremo fondo a tutte le nostre risorse e al nostro impegno". risorse".

Riflettori accesi dunque sulla preziosa mostra curata da Alessandra Tiroli. "A Corciano – ha spiegato – abbiamo conservato la Pala dell’Assunta, del 1513, primo periodo finale, quando ancora il Perugino aveva la bottega attiva a Perugia. Un’opera della maturità, che invita alla riflessione, all’introspezione e alla preghiera. Da qui siamo partiti per costruire un itinerario che fondesse la Pala con quello che offre Corciano, ovvero lo splendido paesaggio, e ricostruire un percorso a ritroso fino agli esordi del divin pittore, alla sua fonte di ispirazione e al suo primo grande capolavoro, gli affreschi della Cappella Sistina con la storia di Cristo e Mosè, di cui è stato, oltre che esecutore di alcuni affreschi, anche direttore artistico e tecnico dell’intera decorazione". Il cardinale Gualtiero Bassetti ha fortemente sostenuto la realizzazione dell’esposizione. "Questo – ha detto – è un luogo del cuore e dell’anima".

La mostra si può visitare oggi (e poi dal 12 a Ferragosto) con orario 10-13 e 17-23, da domani a venerdì dalle 18 alle 23. Poi fino al 17 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Quanto al cartellone di questa domenica, spazio alla letteratura con due presentazioni di libri: alle 18.30 in piazza Doni “Tutti contro tutti” di Diletta Cappannini in dialogo con Mariangela Taccone. Poi alle 21.30 in piazza Coragino sarà la volta di Nora Venturini con il libro “Paesaggio con ombre” in dialogo con Maria Grazia Virgilio e con letture dell’attore Giulio Scarpati. Il Festival prosegue fino al 15, anche con la Taverna del Duca e il gioco “Alla scoperta di Corciano”.

Sofia Coletti