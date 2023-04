Corciano, corsa a sindaco Pd e Terzo Polo insieme

Tre consiglieri uscenti e due assessori. La lista del Pd di Corciano è fatta e prevede la discesa in campo anche una vecchia conoscenza della politica corcianese, Stefano Gabrielli (foto) di Solomeo, assessore si tempi della sindacatura di Palmiero Bruscia (1999-2004) e con Nadia Ginetti (dal 2004 in poi) e che si era ’fermato’ con l’arrivo di Cristian Betti (oggi è segretario comunale del Pd). L’assemblea di martedì degli iscritti dei Dem ha infatti approvato la lista dei candidati che il partito mette a disposizione del candidato sindaco Lorenzo Pierotti per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

A guidarla sarà Gabrielli come detto, a seguire Sabrina Arcioni, Fabio Bulletti (ex dipendente comunale), Mirco Fagioli, Maria Angela Locchi, Francesco Mangano (assessore uscente), Nicola Masiello, Angela Mattaioli, Danilo Mattaioli, Sara Motti (assessore uscente), Veronica Munzi, Lorenzo Spurio Passamonti (consigliere uscente) Rebecca Rotoni, Chiara Scardazza, Giorgia Trastulli e Fabrizio Vitalesta Pietraccini (consigliere uscente). "Otto donne e otto uomini, novità ed esperienza, rappresentatività territoriale e sociale – afferma il Pd in una nota –, queste sono le caratteristiche di una squadra competente e capace individuata per affiancare il candidato Pierotti nella sfida del Governo di Corciano per i prossimi cinque anni".

E sembra ormai segnata la costruzione della coalizione al seguito di Pierotti: di certo ci saranno una o due liste civiche, più il Terzo Polo (pronto a schierare l’assessore uscente Andrea Braconi e il consigliere Franco Baldelli), ma è ormai certa la frattura con i Cinquestelle che dovrebbe presentare un proprio candidato e coalizzarsi con Sinistra-Verdi.

M.N.