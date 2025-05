Corciano-Civrieux . I 25 anni del gemellaggio

CORCIANO - Un legame che si rinnova nel segno della cooperazione, della cultura e dei valori europei: in occasione del venticinquesimo anniversario del gemellaggio tra Corciano e la cittadina francese di Civrieux d’Azergues, l’assessore alla cultura e al turismo Francesco Mangano si è recato in visita ufficiale in Francia, guidando una delegazione corcianese composta anche dal consigliere comunale e presidente del Comitato di gemellaggio Nicola Masiello e da rappresentanti dello stesso Comitato. Le celebrazioni, che si sono svolte nel fine settimana, hanno assunto un significato ancora più importante poiché hanno coinciso con il ventennale del gemellaggio tra Civrieux e la città tedesca di Pentling, dando vita a un incontro europeo a tre voci nel quale si sono intrecciate storie, tradizioni e visioni comuni. Durante la cerimonia ufficiale, l’assessore Mangano ha portato i saluti del sindaco Lorenzo Pierotti e di tutta la cittadinanza corcianese alla sindaca di Civrieux, Marie-Pierre Teyssier, consegnandole una targa commemorativa in segno di amicizia e riconoscenza per un percorso condiviso che dura ormai da un quarto di secolo. "Questo gemellaggio – ha concluso Mangano – è un patrimonio prezioso, da custodire e rafforzare per le generazioni future".