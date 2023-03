Coppia di ladri arrestata per tentato furto aggravato in concorso

Due arresti per tentato furto aggravato in concorso: si tratta di un italiano e di un tunisino rispettivamente di 53 e 40 anni, entrambi con precedenti, il più giovane gravato da un obbligo di dimora nel Comune di Perugia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti a Torchiagina, presso una ditta, dove era scattato un allarme anti intrusione. Gli agenti hanno bloccato il tentativo di fuga a bordo di un’auto parcheggiata in zona, di due persone. Hanno quindi avvicinato la coppia che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di salire su un’auto per darsi alla fuga. Sottoposti a perquisizione, estesa anche al veicolo, i due sono stati trovati in possesso di una borsa contenente diversi attrezzi atti allo scasso e una valigetta asportata poco prima dall’azienda. Dalla perlustrazione della zona, i poliziotti hanno constatato che i due dopo aver danneggiato un cancello e una porta, si erano introdotti all’interno della ditta, mettendo a soqquadro gli uffici. Da qui l’arresto.