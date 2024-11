convegno in bct

TERNI - Sala gremita, interventi qualificati, aneddoti, tanti ospiti in platea, alla Bct per il convegno “Evoluzione o involuzione? Analisi e riflessioni sul calcio italiano“ organizzato dall’ex capitano rossoverde Fabrizio Fabris per conto dell’associazione “Principia“ di cui è fondatore e vicepresidente. Giuseppe Dossena, Paolo Di Canio e lo stesso Fabris hanno parlato di quello che era il calcio di strada, dei settori giovanili, delle fasi evolutive del calcio. Massimo Carignani, presidente onorario Coni Umbria, ha sottolineato i valori del calcio, nel rispetto della cultura sportiva e del volontariato. Massimo Ciaccolini, segretario generale Lega nazionale dilettanti, ha illustrato la fondamentale attività e l’evoluzione della Lega, soffermandosi su normative dello Stato che riformando lo sport hanno inciso in modo rilevante anche nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile. Michele Martella, vicepresidente medici sociali calcio, ha accennato dell’evoluzione di medicina sportiva, biomedica e fisioterapia. Luca Urbani, agente Fifa, ha affrontato l’evoluzione dello scouting, i rapporti di osservatori e agenti con le societa, il ruolo della famiglia per i ragazzi che si avvicinano al calcio. Luca Marchetti, caporedattore Sky Sport, ha argomentato gli aspetti della comunicazione e della sua evoluzione con l’avvento dei social media. Gianluca Serpetta, area manager Macron, ha sottolineato gli enormi progressi nell’ abbigliamento sportivo.