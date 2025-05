Convegno e laboratori alla Galleria Nazionale

Si conclude oggi a Perugia, alla Galleria Nazionale dell’Umbria il convegno “Verso un protocollo condiviso sulla conservazione preventiva e programmata all’interno dei luoghi della cultura“ organizzato dal Ministero della Cultura. Dopo le prime due giornate a Roma, al Parco archeologico del Colosseo, questa terza giornata sarà incentrata sulle attività rivolte alle collezioni museali con la presentazione di numerosi progetti, a partire da quello di Villa del Colle del Cardinale. L’appuntamento è dalle 10 alla Conferenze della Galleria, al terzo piano di Palazzo dei Priori, con ingresso libero e diretta streaming attraverso gli account Facebook del Parco archeologico del Colosseo e della Galleria Nazionale dell’Umbria. A moderare le sessioni saranno il direttore dei musei statali umbri Costantino D’Orazio (che descriverà anche le attività della Galleria Nazionale dell’Umbria in materia di conservazione programmata), e Caterina Bon Valsassina, storica dell’arte.

Ma le attività in Galleria non finiscono qui visto che domani e domenica c’è l’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, di “Tutti i colori della Galleria“ con visite e laboratori per bambini e famiglie dedicati al bianco e alla scultura: si partirà dalla levigatezza delle sculture per riflettere sul colore bianco e dopo la visita, i partecipanti potranno sperimentare materiali molto diversi tra loro (das, cotone, gessetti) da assemblare e modellare lasciando libera la creatività. Le attività si svolgono domani alle 17, domenica alle 11, 16 e 17.30, prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected].