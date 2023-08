Contromano, senza revisione e assicurazione fugge all’alt degli agenti e si dilegua

Perugia, 2 agosto 2023 – Guidava contromano in via della Ferrovia poi, per sottrarsi agli agenti del nucleo decoro urbano Fontivegge della polizia locale, si è messo a fare manovre spericolate e pericolose, mettendo a rischio anche gli altri automobilisti e pedoni.

Sorpassi in curva a tutto gas, precedenze e stop saltati senza esitazione, frenate e sgommate. Tutta la serie completa delle manovre di chi è impegnato in una fuga disperata. Dopo aver percorso anche diversi sensi vietati, l’automobilista è riuscito a far perdere le sue tracce nei pressi del centro storico.

Da accertamenti svolti, il veicolo marca Mercedes è risultato sprovvisto di assicurazione, ma anche di revisione. Il proprietario del veicolo, un 49enne camerunense, raggiunto nella sua abitazione, ha riferito agli agenti di aver prestato l’auto a un soggetto, di cui, però, si è rifiutato di aggiungere altro, aiutando di fatto il fuggitivo a sottrarsi alle ricerche.

L’uomo , proprietario del veicolo, si conseguenza, è stato denunciato per favoreggiamento e sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada. Secondo quanto riferisce la polizia locale, "sono a buon punto le ricerche per l’esatta identificazione del fuggitivo". Tutto da chiarire anche il motivo della fuga.