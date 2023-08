Sorpassi folli e ubriachi contromano: terrore in strada, due denunce

Città di Castello (Perugia), 3 agosto 2023 – Guida senza patente, fa sorpassi azzardati lungo la via dello stadio al volante di un’auto presa in prestito da una persona che ora è stata denunciata insieme a lui. In un altro caso una donna guida ubriaca e contromano schivando i veicoli, viene fermata e denunciata: è il bilancio dei recenti controlli svolti sul territorio dagli agenti della polizia locale di Città di Castello. Due episodi che ribadiscono la presenza di troppi soggetti pericolosi alla guida, che mettono ad alto rischio pedoni e altri automobilisti.

La prima vicenda: era senza patente e si muoveva in modo pericoloso il 37enne fermato in viale Europa, al volante di un’auto mentre stava sorpassando una fila di vetture incolonnate. Alla richiesta dei documenti l’uomo ha esibito la patente di guida che, da accertamenti successivi, è risultata mai conseguita. Non solo: la persona era stata fermata e denunciata mesi prima dalle forze dell’ordine alle quali aveva mostrato un documento di guida falso. Gli agenti lo hanno dunque nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida senza patente (in recidiva) con sequestro del veicolo; è stata multata anche la proprietaria del veicolo per incauto affidamento.

I vigili urbani sono poi intervenuti in un altro caso in via Piero della Francesca, alle porte della città, su segnalazione di alcuni cittadini per la presenza di un veicolo che procedeva contromano creando pericolo per l’incolumità degli utenti della strada. Giunti sul posto per le verifiche del caso gli uomini della Polizia locale hanno fermato la conducente del veicolo, una donna di 57 anni che è parsa sin da subito sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti: è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello per accertamenti successivi. Qui però la donna, per paura dell’esito positivo, si è rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici richiesti dagli agenti pertanto è stata denunciata, con il contestuale ritiro della patente di guida, sequestro del veicolo ai fini della confisca e decurtazione di 30 punti sulla patente.

Il comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei e l’assessore Rodolfo Braccalenti ribadiscono l’intenzione di schierare una "costante e puntuale presenza della polizia locale, specie in estate, periodo di maggiore mobilità in centro e in periferia anche nelle ore notturne, attraverso controlli mirati all’osservanza e al rispetto delle regole e delle leggi".