’Controllo di vicinato’ contro la criminalità

Attivare il sistema di sorveglianza conosciuto come ‘controllo del vicinato’. È la proposta che la Lega fa per i Comuni di Deruta, Torgiano e Collazzone, una supervisione del territorio effettuata dagli stessi cittadini che, in altre realtà, si è rivelata un ottimo strumento per prevenire atti sospetti. A presentare la proposta è Luciano Capoccia (foto), segretario comunale della Lega in rappresentanza dei militanti della sezione. "Le amministrazioni che utilizzano il Controllo del vicinato, come emerso anche in occasione del Convegno sulla sicurezza organizzato dalla sezione di Deruta qualche mese fa, sono molto soddisfatte in quanto il sistema è di semplice attuazione ma molto efficace – aggiunge Capoccia – Un esempio vicino a noi è la realtà di Ripabianca dove il servizio, grazie al sindaco Michele Toniaccini e a tutta la sua amministrazione, sta dando risultati molto positivi". Nei prossimi giorni, attraverso alcuni amministratori leghisti, sarà portata all’attenzione dei sindaci del territorio la proposta di valutare attentamente questo sistema di sorveglianza, invitando all’ascolto anche i cittadini, veri attuatori del controllo".

