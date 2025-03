Controllo degli alimenti . Un master in arrivo

Il Master di II livello in "Controllo ufficiale degli alimenti e valutazione del rischio, di durata annuale, fornisce competenze specifiche ai laureati nell’ambito della sanità pubblica. E’ organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Un’opportunità per approfondire temi cruciali con alcuni dei massimi esperti del settore è il 3 aprile Hotel Giò. Infatti, durante la giornata di presentazione del Master, figure di spicco come il professor Romano Marabelli, advisor della Direzione generale dell’OIE a Parigi, Aldo Grasselli, presidente della Federazione veterinari, medici e dirigenti sanitari, Antonio Sorice, presidente della SIMeVeP, Ugo Della Marta, direttore generale della Dgisan, e Paolo Stacchini, direttore della sicurezza chimica degli alimenti (Istituto Superiore di Sanità), guideranno i partecipanti attraverso un percorso ricco di spunti di riflessione, offrendo prospettive inedite.