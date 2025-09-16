Controlli sugli “obiettivi sensibili“

TERNI Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Antonietta Orlando si è riunito sul tema della sicurezza interna legata alle tensioni internazionali. Sindaci e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno fatto il punto della situazione. E’ stata decisa l’intensificazione dei controlli sui “punti sensibili“: scuole, sedi universitarie, luoghi di culto, strade e infrastrutture. "Alla luce dell’attuale scenario politico internazionale, con particolare riferimento all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e alle correlate campagne

di appoggio alla causa palestinese – spiega il Palazzo del Governo – si è tenuta in Prefettura una Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione del Comitato è stata preceduta già sabato scorso da un incontro tecnico con Il questore di Terni, il comandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, nel corso del quale è stato disposto il rafforzamento dei controlli sul territorio, in considerazione del peggioramento dello scenario internazionale e dei possibili riflessi sulla sicurezza interna".

Il prefetto ha quindi disposto "una adeguata sensibilizzazione dei servizi di controllo del territorio, con il potenziamento dei dispositivi di osservazione e

vigilanza da parte delle forze di polizia, al fine di prevenire eventuali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Particolare attenzione sarà rivolta agli obiettivi ritenuti sensibili, tra

cui Università, siti religiosi e infrastrutture stradali e ferroviarie, che saranno oggetto di specifiche misure di prevenzione e tutela".