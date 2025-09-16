L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaControlli sugli “obiettivi sensibili“
16 set 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Controlli sugli “obiettivi sensibili“

Controlli sugli “obiettivi sensibili“

TERNI Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Antonietta Orlando si è riunito sul...

TERNI Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Antonietta Orlando si è riunito sul tema della sicurezza interna legata alle tensioni internazionali. Sindaci e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno fatto il punto della situazione. E’ stata decisa l’intensificazione dei controlli sui “punti sensibili“: scuole, sedi universitarie, luoghi di culto, strade e infrastrutture. "Alla luce dell’attuale scenario politico internazionale, con particolare riferimento all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e alle correlate campagne

di appoggio alla causa palestinese – spiega il Palazzo del Governo – si è tenuta in Prefettura una Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione del Comitato è stata preceduta già sabato scorso da un incontro tecnico con Il questore di Terni, il comandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, nel corso del quale è stato disposto il rafforzamento dei controlli sul territorio, in considerazione del peggioramento dello scenario internazionale e dei possibili riflessi sulla sicurezza interna".

Il prefetto ha quindi disposto "una adeguata sensibilizzazione dei servizi di controllo del territorio, con il potenziamento dei dispositivi di osservazione e

vigilanza da parte delle forze di polizia, al fine di prevenire eventuali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Particolare attenzione sarà rivolta agli obiettivi ritenuti sensibili, tra

cui Università, siti religiosi e infrastrutture stradali e ferroviarie, che saranno oggetto di specifiche misure di prevenzione e tutela".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata