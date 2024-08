Controlli straordinari sul territorio

SPOLETO - Più sicurezza, più vicinanza alle persone. Sono stati intensificati, in questi ultimi giorni a Spoleto, i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e i reati predatori in genere.

Il servizio vede impiegate le volanti del Commissariato dii Spoleto che pattugliano le principali vie d’accesso alle città, i parchi cittadini e le principali piazze, anche per prevenire e reprimere lo spaccio di droga.

Contro i furti in abitazione e altre attività illecite, sono stati creati molti posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali, pure periferiche e più isolate. Anche per sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici, o quelle sospette.

Verifiche negli esercizi pubblici, dove si procede ad identificare gli avventori per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e controlli di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS. Durante l’attività di prevenzione vengono fatti anche controlli a piedi nelle vie del centro storico e nei pressi delle Chiese e delle Basiliche, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo.

Gli agenti, durante I servizi, hanno identificato 54 persone e sottoposto a verifica 32 veicoli.