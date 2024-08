Controlli stradali

TERNI Nell’ambito dei controlli svolti dai carabinieri in tutta la provincia nel giorno di Ferragosto, sono stati fermati 240 veicoli e identificate 280 persone. Due i conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica ed a cui è stata ritirata la patente; quattro le persone che sono state segnalate in Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. L’Arma ha predisposto sulle principali arterie della provincia come sulle strade comunali trenta servizi di pattuglia, che hanno visto l’impiego di sessanta militari, al fine di controllare la regolarità del traffico e prevenire eventuali condotte illecite. "Lo scopo è garantire un sereno periodo di ferie in condizioni di ordine e sicurezza pubblica nel particolare periodo estivo – spiegano i carabinieri – che vede la provincia ternana meta di numerosi turisti". Monitorate quindi "tutte le zone del territorio, vari esercizi commerciali, con posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale". Servizi del genere proseguiranno.