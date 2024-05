Controlli nei parchi. Preso con l’hashish

NARNI Trentaseienne pregiudicato per reati specifici, denunciato dalla polizia per possesso di droga a fini di spaccio nell’ambito di specifici controlli contro il fenomeno del consumo e della vendita di stupefacenti. Agenti della squadra mobile in borghese hanno effettuato speciali controlli antidroga nella zona di Narni scalo, passando al setaccio le aree verdi, parchi e giardini particolarmente frequentati, soprattutto in questo periodo dell’anno, da mamme e bambini.

E’ stata fermata un’auto guidata da un giovane che ha da subito mostrato un evidente nervosismo, ne è seguita una perquisizione, sia personale che dell’auto, che ha dato esito negativo.

Ma l’atteggiamento del ragazzo, riferisce la Questura, ha insospettito gli agenti che hanno controllato anche la sua abitazione, dove in un comodino della camera da letto sono stati rinvenuti quaranta grammi di hashish ritenuti di ottima qualità, già suddivisi in tre involucri, oltre ad un bilancino di precisione.

Il trentaseienne, residente a Narni Scalo, con precedenti specifici per spaccio, già arrestato per lo stesso reato nel 2017, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio.