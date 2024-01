Controlli in città. Al setaccio strade e locali

CITTÀ DI CASTELLO – Tre posti di controllo, identificate 65 persone e sottoposti a verifica 44 veicoli, inoltre sono stati monitorati anche gli esercizi pubblici preposti alla vendita di fuochi d’artificio e i locali, in ordine alla somministrazione di alcol ai minorenni. E’ il bilancio dei controlli che sono stati predisposti lo scorso fine settimana a Città di Castello dalla Questura di Perugia. Il servizio ha visto impiegate le volanti del Commissariato, insieme agli equipaggi della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, sono stati effettuati controlli delle vie del centro storico. Effettuate anche verifiche sui clienti dei locali pubblici per accertare il rispetto del divieto di somministrazione di alcol a minori e l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.