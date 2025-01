Controlli della polizia nelle feste. Identificate 117 persone

FOLIGNO Centodiciassette persone identificate e 68 veicoli controllati, con la contestazione di una violazione del Codice della strada. E’ questo il bilancio dei controlli straordinari della polizia a Foligno, con l’obiettivo di assicurare a tutti festività sicure. Per il servizio sono state impiegate le volanti del Commissariato e quelle del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno presidiato le principali vie d’accesso alla città. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, sono stati effettuati sei posti di controllo lungo le vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica. I pattugliamenti delle forze dell’ordine sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali limitrofe alla zona centrale della città.