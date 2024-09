Contro il parco eolico 100 intellettuali

ORVIETO Cento tra i più bei nomi del mondo intellettuale italiano hanno firmato un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro il progetto del grande parco eolico che sta per sorgere sull’Altopiano dell’Alfina tra il lago di Bolsena, Castelgiorgio ed Acquapendente. "Il progetto-si scrive nella petizione che ha come primi firmatari la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher (foto) e Giovanni Attili, docente di Urbanistica ed esperto di Sviluppo sostenibile dell’Ambiente e del Territorio a La Sapienza di Roma- prevede sette turbine alte più di 200 metri e viene definito nel documento ’un progetto decisamente fuori scala e affetto da un pericoloso gigantismo’. Basti pensare che le turbine eoliche sarebbero alte più di quattro volte del Duomo di Orvieto". A sottoscrivere l’appello sono stati i registi Marco Bellocchio, Luca Guadagnino, Mario Martone, Gabriele Salvatores, studiosi e accademici come Salvatore Settis, Ernesto Galli della Loggia, Carlo Ginzburg, Massimo Osanna, Alessandro Balducci, protagonisti di primo piano della letteratura come Dacia Maraini, Teresa Ciabatti, Paolo Giordano, Niccolò Ammaniti, Susanna Tamaro, del cinema come Isabella Rossellini, Claudia Cardinale, Alba Rohrwacher. La petizione spiega che l’obbiettivo è quello di "contrastare questo mega-progetto che rischia di produrre impatti devastanti nel paesaggio mettendo a repentaglio la vocazione turistica e le economie dei territori. Per esempio la Necropoli etrusca del Lauscello si trova ad appena 500 metri dall’aerogeneratore numero 4".