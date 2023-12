Contributi fino a 3mila euro finalizzati all’assunzione di badanti

SPOLETO In arrivo un contributo, fino ad un massimo di 3mila euro, per l’assunzione di una badante. È online nel sito del Comune l’avviso per presentare la domanda di contributo, riservata a coloro che hanno compiuto 65 anni di età, hanno un Isee pari o inferiore a 20mila euro e si trovano in una delle seguenti condizioni: invalidità civile almeno pari al 75%; accertata condizione di disabilità; sono residenti in uno dei comuni della Zona Sociale 9. Tra i destinatari anche le persone anziane non autosufficienti ricoverate in una struttura residenziale, che possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità. Sono escluse le persone che fruiscono di altri contributi concessi per la stessa finalità. Per presentare la domanda non è necessario avere un contratto con la badante, l’assunzione può essere effettuata anche dopo l’ammissibilità dell’istanza. La presentazione, che dovrà pervenire entro lunedì 18 dicembre, può avvenire tramite posta elettronica certificata (Pec) scrivendo a [email protected].