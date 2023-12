Contributi alle associazioni. Dal Comune 177mila euro

Come ogni fine anno, arriva l’elenco dei contributi che il Comune di Perugia elargisce ad associazioni e singoli cittadini per attività o eventi di carattere culturale, sportivo, o sociale. Due tranche con due delibere, per un totale di 177mila euro che riguardano i soggeti qui di seguito elencati. Luca Saracca (artista) 1.000 euro; Fondazione Giordano 15.000 euro; AnGlad 1.000 euro, Liceo Alessi 1.000 euro per 100 anni e 1.000 per I’m Possible; Itet Capitini 1.000 euro; SSB Beyondance 3.000 euro; Agon Perugia 1.000 euro; Amatori Nuoto 1.000 euro; Massimiliano Donnari 1.000 euro; La Brigata Indipendente 3.000 euro; Filo di Arianna 15.000 euro; Marcia della Pace 3.000 euro; Anpi 1.000 euro.

Pro Loco Fratticiola 2.500 euro; Sophia Umbria Marche 3.000 euro; Camep 3.000 euro; Thebris Nuoto 5.000 euro; Cral Perugina ciclismo 1.000 euro; Gino Goti 1.000 euro; Pasquale Guerra 1.000 euro; Teatro Bicini 4.000 euro; Centro Studi Amerindiani 14.700 euro; Francesco Loreti 1.000 euro; Superteam Libertas 5.000 euro; Cartocci Laura 1.000 euro; Articity 1.500 euro; Porta Santa Susanna 1.300 •euro; Associazione RealMente 1.000 euro; Luoghi invisibili 5.000 euro; Arci La Piroga 1.000 euro; Fipav Perugia 8.000 euro; Borgo Sant’Antonio - Porta Pesa 1.300 euro; Perugia Love Film 6.000 euro.

Roghers Staff (l’associazione che organizza ’L’Umbria che Spacca’, che – si spiega nelle motivazioni del contributo –, "ha visto la partecipazione di artisti molto noti a livello nazionale, oltre alla consueta programmazione di nuove proposteemergenti locali selezionati a seguito dei Contest dedicati alla creatività giovanile territoriale") 30.000 euro; Musicosmicamente 1.000 euro; Trebisonda 500 euro; Priori 1.300 euro; Porta Eburnea 1.300 euro; Borgo Bello 1.300 euro; Felicittà 700 euro; Dance Gallery 1.000 euro; Arrivo 300 euro; Cut Centro Universitario Teatrale 7.500 euro; Vivi il Borgo 1.300 euro; Tieffeu Teatro di Figura Umbro 5.000 euro; Metanoia 1.000 euro; Encuentro 1.000 euro; L’Olivo e la Ginestra 500 euro; Fontemaggiore 2.000 euro; Anonima Impresa Sociale 1.000 euro; Coro Lirico dell’Umbria 2.500 euro; Cinegatti 1.000 euro; Timbuktu 500 euro; Zenith di Bizzarri Riccardo 1.000 euro.