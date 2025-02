Contest fotografico per San Valentino

Un tuffo nel passato fra arte, cultura e leggende in un palazzo che celebra storie d’amore, tutte da raccontare: per San Valentino, torna #unapinacotecadibaci, il contest fotografico dedicato a tutte le forme di sentimento. Da oggi a venerdi 14, giorno in cui si celebra la festa degli innamorati, il programma è piuttosto intenso e punta a esaltare il concetto universale di amore. L’idea è di invitare chi si vuole bene, a farsi una foto, un selfie in Pinacoteca e taggarla con l’hastag #unapinacotecadibaci. Chi riceverà più like vincerà una visita guidata fra Raffaello e Signorelli e gli altri maestri del Rinascimento. Il giorno di San Valentino poi l’appuntamento è per le 17,30 con un aperitivo dopo la visita al palazzo. L’iniziativa è di Poliedro in collaborazione con il Comune che ha promosso una visita attraverso un percorso che si snoda all’interno delle sale più belle di Palazzo Vitelli aperto a tutti coloro che vogliono festeggiare San Valentino per poi terminare con un piccolo aperitivo a tema. Palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la Pinacoteca, venne costruito proprio in occasione del matrimonio tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense; da sempre è collegato all’amore anche nel suo apparato decorativo, in particolare della scala monumentale, in cui sono raffigurati gli effetti dell’amore su personaggi famosi, tra cui il filosofo Aristotele.