Contessa, i lavori creano disagi ai tir Tre camionisti rimasti ’incastrati’

La chiusura della ex strada statale ’’452’’ della Contessa porta con sé, com’è normale, complicanze e disagi di vario tipo, specialmente per chi viaggia con mezzi pesanti o da nazioni estere. Nelle ultime due settimane, infatti, ben tre camionisti provenienti da Paesi dell’Est sono rimasti incastrati con i loro veicoli in luoghi diversi.

Il primo episodio è accaduto il 3 maggio, quando un Tir russo si era ritrovato bloccato nell’abitato di Tranquillo, a pochi chilometri da Cantiano; due giorni dopo un autoarticolato che arrivava dalla Bulgaria si era fermato sulla vecchia strada della “Contessa”, causandone la chiusura per ben 5 ore – dalle 15 alle 20 – per poi essere rimosso dai Vigili del Fuoco, che hanno potuto ristabilire la normale circolazione. Lo scorso giovedì, invece, un altro camion straniero si è incastrato nuovamente sulla vecchia “Contessa”, con la viabilità che è stata ripristinata solo dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco. I lavori che sono eseguiti in questo periodo si rivelano comunque fondamentali per uno sviluppo positivo della circolazione futura, e le operazioni stanno proseguendo secondo la tabella di marcia.

Come fa sapere Anas, sono in corso le operazioni di smontaggio delle travi del vecchio impalcato del viadotto. Le aspettative sono quelle di terminare la demolizione dell’impalcato entro fine luglio, per poi avviare di conseguenza la costruzione della nuova struttura.

Le prime fasi dei lavori, comunque, hanno interessato la rimozione della pavimentazione e la demolizione delle solette sulle prime tre campate lato Marche, mentre si procede con le stesse manovre anche per le altre campate. È bene ricordare che la fine dei lavori complessivi è stata fissata, secondo le stime effettuarte inizialmente, a dicembre del 2023: la stagione estiva sarà dunque inevitabilmente compromessa, in vista però di una riqualificazione che si rivelerà più che utile in futuro. Non resta che attendere la fine die lavori.