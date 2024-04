"Sono fuori dall’ospedale, sto meglio e quasi bene". Così Danilo Petrucci in un video su Facebook . Il pilota ternano, 33 anni, sesto nella classifica del Mondiale Superbike, nei giorni scorsi era caduto durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli, riportando fratture e contusioni varie. "La mascella ha preso un bel colpo - così Petrucci nel video social – , l’ho rotta in più parti così come la clavicola e la scapola. Purtroppo ho reciso anche un nervo della mandibola e per i prossimi tempi riderò con la bocca un po’ storta. Comunque sono tanto contento di essere qui perché prima di tutto sono vivo e non pensavo di poterla raccontare. Ero veramente messo male". Petrucci ha ringraziato quindi i medici dell’ospedale di Torrette di Ancona che lo hanno preso in cura e operato. "Ora torno a casa e ne avrò per un pò però penso che ci vedremo a Misano – continua il pilota concludendo con un pizzico d’ironia che non guasta mai – . Non posso mangiare e forse per la prima volta dimagrirò visto che posso prendere solo liquidi. Sono veramente contento di poter parlare qui con voi. Ringrazio tutti per i tanti messaggi ricevuti"