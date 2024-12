Consolazione al centro del Natale

TODI – L’Archeoclub di Todi e La Consolazione ETAB , con il patrocinio del Comune, promuoveranno il Concerto di Natale, aperto a tutta la cittadinanza, sabato 7 dicembre, alle ore 18:00 presso il Tempio di Santa Maria della Consolazione. L’ingresso al concerto è gratuito e non richiede prenotazione. Sarà però gradita una donazione a favore dell’associazione tuderte "Insieme per Volare", che si dedica con impegno al supporto di persone con disabilità e alla promozione di progetti di inclusione sociale. Il concerto sarà diretto dal Maestro Gabriele Falcioni che si esibirà anche come solista. Accompagneranno l’evento il Waldhorn Ensemble formato da Marco Alberti (corno), Fabio Bomba (corno), Mayra Carullo (corno), Francesco Ferrante (corno) e Emanuele Proietti (corno) nonché gli artisti Paolo Falcioni (violino) e Milena Battistini (organo). Il programma della serata offrirà un viaggio tra le più belle melodie sacre e natalizie.