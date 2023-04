Consiglieri, sopralluogo a Fontivegge: ecco a che punto sono i lavori

Dopo Arconi, Mercato Coperto e San Francesco al Prato ieri i consiglieri della commissione Cultura si sono recati in visita all’area di Fontivegge, interessata da lavori di riqualificazione. Guidati dal dirigente Franco Marini è stato fatto il punto sull’area posta di fronte alla biblioteca della Nuvole in precedenza occupata dal coworking. Marini ha spiegato che tutta l’area è interessata da molteplici cantieri con aree interconnesse da percorsi pedonali, ciclabili ed aree adibite a verde. Ha confermato che sugli interventi si sono concentrate le risorse del Piano periferie (per circa 16 milioni) e Agenda Urbana. In pieno svolgimento il cantiere sul fronte stazione dove sorgerà un’ampia area pedonale con zone di verde e quello per la realizzazione della pensilina davanti alla stazione del minimetrò. Altri cantieri riguardano la casa degli artisti, il metropark (oggi adibito a terminal bus ma che diventerà parcheggio con 100 posti) ed ex scalo merci (polo dell’innovazione).