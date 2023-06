Consegna del Cantiere per i Lavori sulle Curve di Baschi, Due Anni di Lavori per 8,5 Mln€

ORVIETO – Finalmente si è arrivati alla fine del lungo iter burocratico. Domani avverrà la consegna ufficiale del cantiere per i lavori sulle due curve dei Fori di Baschi che serviranno a mettere finalmente in sicurezza quel tratto insidiosissimo della strada Amerina compreso tra la vecchia stazione ferroviaria di Baschi ed Orvieto scalo, più volte teatro di incidenti stradali e di gravi rallentamenti causati da mezzi pesanti che restano incastrati nell’infelice tratto stradale caratterizzato da un doppia curva a gomito. Il tempo previsto per la realizzazione dei laovri è di poco superiore ai due anni mentre l’importo dell’appalto è di otto milioni e mezzo di euro. "Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un sovrappasso ferroviario in modo da accogliere in sicurezza la futura sede stradale .Il lavoro in sé è limitato come estensione ma è impegnativo perché si tratta di prolungare le due gallerie in corrispondenza dell’ansa del fiume Paglia.