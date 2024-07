Confindustria Umbria. Sezioni, bis di tutti i vertici

Confindustria Umbria: rinnovo delle cariche per le sezioni abbigliamento, agroalimentare, chimica, laterizi -manufatti in cemento ed estrattiva, meccanica, servizi innovativi e tecnologici, trasporti e turismo. Sono confermati per il secondo mandato otto dei vertici delle dieci sezioni . Ecco i nomi dei presidenti e dei rispettivi vice.

Abbigliamento, Leonardo Mazzocchio ((A.B. Creazioni) e Margherita Tofi (Aquarama Sportswear); agroalimentare Francesco Lanzi (La Romana farine) e Daniele Grigi (Food Italiae); chimica e plastica Rodolfo Rosa (Exolon Group) e Luca Bianconi (Polycart); laterizi-estrattiva Luca Cipiccia (Calcestruzzi Cipiccia) e Marco Pecetti (Generale Prefabbricati); meccanica Paolo Garofoli (Garofoli) e Andrea Marcantonini (Mct Italy) ; servizi innovativi e tecnologie Mariano Gattafoni (Btree) e Luigi Magni (Pragma Engineering); trasporti Romeo Leorsini (Leorsini Romeo&C.) e Flavio Cecchetti (Susa); turismo Ilaria Baccarelli (Roccafiore Wine Resort & Spa – Il Collino di Todi) e Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini).

Le sezioni di categoria aggregano le aziende in base alla filiera in cui operano, approfondiscono temi e sviluppano iniziative in base alle necessità specifiche del settore a cui appartengono in coerenza con le politiche di Confindustria Umbria e stretto collegamento e coordinamento tra loro e con le sezioni territoriali.