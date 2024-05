"Conferenza a Orvieto: Focus su Luca Signorelli e il Giudizio Universale nel 1600 in Umbria"

Focus su Luca Signorelli. La prossima conferenza organizzata dall’Istituto storico artistico orvietano si svolgerà domani alle 17.30 nella sala digipass. Sarà anche l’ultima conferenza di questo anno accademico. Si svolgerà sul tema: “Dopo Signorelli. Il modello del Giudizio“ e sarà tenuta dal presidente e dalla vice presidente dell’istituto, Raffaele Davanzo e Alessandra Cannistrà. L’evento intende rappresentare la conclusione delle manifestazioni del centenario signorelliano dell’anno passato. Il momento centrale di questa conferenza saranno due Giudizi universali dipinti a cavallo del 1600 in Umbria, e cioè quello di Ferraù Faenzone nel duomo di Todi e quello di Cesare Sermei nella basilica inferiore di San Francesco ad Assisi. Questa ricognizione a vasto raggio è partita proprio degli anni in cui il Signorelli si cimentava nella cappella di San Brizio (gli anni a cavallo nel 1500) e per studiare anche la produzione europea contemporanea, specialmente quella delle Fiandre.