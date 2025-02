Concorso riservato agli studenti delle scuole superiori

ORVIETO "La Giornata della Memoria come occasione per guardare al nostro passato mentre costruiamo il nostro futuro". Questo il titolo del concorso riservato agli studenti degli istituti superiori della città presentato ieri dal sindaco e assessore alla cultura, Roberta Tardani, e dall’assessore all’Istruzione, Alda Coppola, nell’ambito delle iniziative per la commemorazione della Giornata della Memoria. Di fronte una platea composta da circa 30 ragazze e ragazzi della Peer Education, studenti del 3°-4° anno di tutti gli istituti superiori cittadini accompagnati dai docenti delegati. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni tra cui Panathlon Club, Lions, Unitre e Fidapa che hanno portato il loro contributo. Nel corso dell’incontro i giovani studenti hanno portato le loro riflessioni sulla Shoah, letto brani di libri e illustrato progetti e lavori svolti nelle scuole. "Una mattinata molto emozionante – commenta Coppola – non solo per i contributi e le riflessioni che hanno portato le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole ma soprattutto per l’interesse e la convinta adesione a questo concorso".