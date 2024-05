Concorso letterario su Puccini, quattro borse di studio allo Scarpellini

Hanno vinto un assegno di 300 euro ciascuno i quattro studenti dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘F. Scarpellini’ che hanno partecipato al concorso letterario su Giacomo Puccini, organizzato dall’associazione Gioventù Musicale di Foligno, presieduta dal Maestro Giuseppe Pelli. Ad aggiudicarsi quattro delle dieci borse di studio, messe in palio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, sono stati Melissa Pascucci, Beatrice Galici, Aurora Cimarelli e Chiara Santarelli, che hanno affrontato con creatività e originalità espressiva il tema assegnato dalla Commissione.

Il focus tematico di quest’anno è stato il grande compositore lucchese Giacomo Puccini, scomparso proprio un secolo fa a Bruxelles il 29 novembre del 1924, sulla vita e le opere del quale i ragazzi hanno dovuto riflettere. Il tema ‘Giacomo Puccini – Il grande musicista che con le sue opere proietta il melodramma italiano nella modernità del nuovo secolo, il Novecento’ ha riscosso un grande successo tra i partecipanti che sull’argomento hanno potuto anche ascoltare la lectio magistralis di Stefano Ragni, docente di Storia della Musica Italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Ed è proprio sul ritratto dell’uomo più che dell’artista, un uomo còlto nelle sue umane fragilità, che i ragazzi hanno puntato il fascio di luce della narrazione, fornendo un’immagine del Puccini privato, con i suoi immancabili sigari toscani e la ‘torrelaghite acuta’, così come bonariamente il maestro lucchese definiva il suo viscerale attaccamento per la cittadina di Torre del Lago. Il premio letterario rappresenta l’evento conclusivo del progetto ‘Guida all’ascolto’, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio, promosso dalla Gioventù Musicale di Foligno che quest’anno celebra la ventinovesima edizione delle sue stagioni concertistiche.

A premiare i dieci giovani vincitori (oltre alle 4 studentesse dello Scarpellini, anche altre quattro alunne del Liceo Classico di Foligno e 2 studenti dell’Istituto Comprensivo 1) il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Cristiano Antonietti che, di fronte alla platea gremitissima dell’Auditorium San Domenico, si è complimentato con vincitori e dirigenti scolastici delle scuole partecipanti per l’attenzione riservata alla musica che, come e forse più di ogni altro linguaggio artistico, riesce a comunicare sentimenti ed esperienze.