Concorso di Federmeccanica e Confindustria. Gara di costruzioni tecnologiche tra scuole

Sono gli studenti di Foligno, Corciano ed Acquasparta ad essere stati premiati nel concorso ‘Eureka! Funziona!", promosso da Federmeccanica, in accordo con il ministero dell’Istruzione e del Merito. A declinarlo sul territorio umbro è stata la Sezione Meccanica di Confindustria Umbria, in collaborazione con Its Umbria Academy. La tredicesima edizione del progetto ha coinvolto le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado. Ad aderire all’iniziativa sono stati gli studenti degli istituti comprensivi di Acquasparta, Bonfigli di Corciano e Foligno 2. I ragazzi, fa sapere Confindustria Umbria, organizzati in gruppi, si sono cimentati in una gara di costruzioni tecnologiche: partendo da un apposito kit, hanno ideato, progettato e realizzato un giocattolo, documentandone ogni fase di lavorazione e accompagnandolo da un’attività pubblicitaria. Nei giorni scorsi la premiazione all’Auditorium di Sviluppumbria a Foligno, con la presentazione dei progetti e la consegna degli attestati. A valutare i lavori una giuria composta da Paolo Garofoli, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Umbria, Nicolò Bartolini, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria e Ilaria Celesti, rappresentante di Its Umbria Academy. Alla premiazione ha preso parte anche il nuovo Amministratore unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci. L’edizione 2025 è stata vinta dal progetto dell’Istituto comprensivo di Corciano “Try to get out, secondo classificato l’istituto comprensivo di Acquasparta con "Quidditch Balilla", terzo l’istituto comprensivo Foligno 2 con "Il lancio magnetico".