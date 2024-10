“Conciati per le feste“. Vinicio Capossela in concerto a La City

Un regalo di Natale targato Moon in June. Sabato 28 dicembre a La City della Città della Domenica torna Vinicio Capossela (nella foto) per una tappa del suo nuovo tour “Conciati per le feste” e a seguito del nuovo album “Sciusten Feste N.1965”. Non esattamente un disco natalizio quello del celebre cantautore. Un disco per la festa. E per le malinconie di ogni dopo festa. Prodotto per La Cupa da Capossela e Asso Stefana, registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore, “Sciusten Feste N.1965” racchiude quindici canzoni tra riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi e tre brani inediti, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali come Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney, Vincenzo Vasi e le Sorelle Marinetti. "Sono canzoni che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi e agli sgambetti della stagione in cui si sospende il tempo dell’utile" racconta Cappsseela, di nuovo a Perugia dopo la trionfale apertura di Umbria Jazz. Prevendite su TicketOne