Concerto di Capodanno. Il Pd parte all’attacco

Costi esosi per il Concertone del Capodanno di Radio2. La denuncia arriva dal gruppo consiliare del Pd, che fa i conti in tasca alla manifestazione: "Costi esosi per una città che conosce carenze e povertà di vario genere. Il concerto in Piazza San Domenico, organizzato da Radio 2, è stato finanziato dalla Regione Umbria per un importo di 200mila euro più iva (Convenzione Rai Com-Regione Umbria del 28 novembre 2024, dopo accordi preliminari precedenti). Il Comune di Foligno, a sua volta, ha stipulato una convenzione con Rai Com, in cui si è impegnato a garantire il sostegno logistico per l’evento, e cioè fornire: spazi, permessi di accesso, camerini, servizio di guardiania, energia elettrica, siae per spettacolo dal vivo, attivazione Vigili del Fuoco e servizio sanitario di emergenza. Questi servizi sono stati appaltati dal comune all’associazione Paiper per la somma di 71.980 euro". In definitiva, il conto del Pd è di più di 300mila euro. "Se a questi costi si sommano quelli delle luminarie, si arriva a cifre veramente importanti. Ne è valsa la pena? Quando si obietta ad alcune richieste, anche di primaria importanza, che non ci sono soldi pubblici disponibili, bisogna sempre tenere presente che si tratta di scelte e di priorità. Il Natale a Foligno è costato sicuramente troppo, se si pensa a quante situazioni di emergenza ci sono nella nostra popolazione, che in grande percentuale ha difficoltà a condurre una vita dignitosa". Per il Pd si potevano fare "investimenti oculati, servizi alla persona, avviamenti al lavoro, ma bisogna avere un’idea dei veri bisogni e delle priorità".