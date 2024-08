Concerto al Tramonto con una prima mondiale

PERUGIA Una prima mondiale per il nuovo “Concerto al Tramonto“ di UmbriaEnsemble: Dopo il bell’esordio di venerdì, la rassegna torna domani alle 20.30 con il suo fortunatissimo format di musica classica e paesaggio al calar del sole, nel giardino panoramico del Convento di Monteripido, sempre con ingresso libero. L’edizione 2024 de “I Concerti del Tramonto“ è inserita nella più ampia rassegna “Pietre che Cantano. Lo Stigma del Fuoco“: e a questo tema si ispirano i concerti, ognuno con una sua originalità. Quello di domani sceglie l’originalità come chiave di lettura. Per l’intreccio dei diversi linguaggi artistici: la musica con le percussioni di Domenico Grasso e gli archi di Angelo Cicillini, Cecilia Rossi, Luca Ranieri, Maria Cecilia Berioli, la danza con le coreografie e la performance di Livia Massarelli e ’arte visiva, con l’installazione tematica di un’opera in vetro di Giuman. Ma anche per l’originalità di una world première, “Fuochinfatui“, opera prima di Giacomo Vezzani, noto compositore per il teatro che a UmbriaEnsemble dedica il suo primo lavoro non destinato a uno spettacolo di prosa. Chiude il concerto il secondo Quartetto di Borodin, con il Notturno tra i più famosi della storia della musica.