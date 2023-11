Con una pistola giocattolo minaccia insegnanti e personale, denunciato studente minorenne

Terni, 3 novembre 2023 – I carabinieri la definiscono una “bravata”, costata comunque la denuncia alla Procura minorile per porto di armi od oggetti atti ad offendere ad uno studente, minorenne appunto, che in una scuola superiore della provincia ternana ha estratto una pistola-giocattolo, intimorendo insegnanti e addetti dell’Istituto, tanto che dalla scuola sono stati chiamati i carabinieri. . Nella mattinata di martediì scorso, infatti, il ragazzo ha portato a scuola una pistola da soft air, perfetta riproduzione di un’arma vera e priva del ‘tappo rosso’ mostrandola minacciosamente a docenti e personale. Da qui la richiesta di aiuto ai carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e preso contatti con i genitori dello studente, che è stato segnalato come detto alla Procura minorile.